В Азербайджане пассажироперевозки увеличились только на одном виде транспорта

БАКУ/Trend/ - Объем пассажироперевозок всеми видами транспорта в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составил один миллион 20 тысяч 200 человек, что на 39 процентов меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По данным комитета, за отчетный период, в сравнении с январем-октябрем прошлого года, по железной дороге пассажиров было перевезено меньше на 38,4 процентов, что составило 1,8 миллион человек, морским транспортом — на 3,4 процента больше - 18,4 тысяч человек, воздушным транспортом – на 76,6 процентов меньше - 537,4 тысяч человек, метро – меньше на 61,1 процента или 74,7 миллиона человек.

По данным Госкомстата, автомобильным транспортом в январе-октябре 2020 года было перевезено 943,1 миллиона пассажиров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 36 процентов.

При этом, за указанный период, в сравнении с январем-октябрем прошлого года, автобусами пассажиров было перевезено меньше на 35,8 процентов, а такси - на 39,9 процентов соответственно.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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