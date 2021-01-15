На Биби-Эйбатском судоремонтном заводе в 2020 году отремонтировано 71 судно

БАКУ /Trend/ - В 2020 году на судоремонтно-строительном заводе «Зых» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) было отремонтировано 71 судно.

Как сообщили Trend в пятницу в ASCO, на 24 судах был проведен капитальный ремонт, на 30 – доковый ремонт, на 17 – текущий ремонт. Пять из них принадлежат ASCO, 60 — Каспийскому морскому нефтяному флоту и шесть — другим организациям.

"Ремонтные работы проводились в соответствии с требованиями международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов ASCO", - отметили в ЗАО.

Как отмечается, ASCO предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии.

"Основными направлениями деятельности судоремонтно-строительного завода «Зых», а также судоремонтного завода «Биби-Эйбат» являются ремонт судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовление различных запасных частей на основе заказов", - сказали в пресс-службе ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство».

(Автор: Садраддин Агджаев)

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