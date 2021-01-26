Усовершенствован один из участков автомагистрали Баку - граница с Грузией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по усовершенствованию до первой технической степени участка Баку-Гянджа на 503 километре магистрали Баку-государственная граница с Грузией, сообщили Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным источника, в настоящее время успешно продолжаются работы по расширению дороги до четырех полос движения на 130 километре участка границы Гянджа-Газах.

Отметим, что строительные работы выполняются без создания каких-либо неудобств водителям, пользующимся этими участками трассы.

"Согласно проекту, общая ширина дороги составит 27,5 метров. Ширина каждой полосы движения равна 3,75 метров. Толщина дорожного полотна в целом составит чуть больше 0,72 метров, а трехслойное асфальтобетонное покрытие 0,27 метров", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в рамках проекта было построено 24 дорожные развязки и эстакады, 17 автомобильных мостов, 82 подземных перехода, 44 прямоугольных водных отводов. На протяжении всего участка автомагистрали будут установлены 84 автобусные остановки. Большая часть работ по строительству различных сооружений уже выполнены.

"В целом ремонтно-строительный прогресс на этом пути составляет 65 процентов. Строительные работы планируется завершить в конце текущего - начале следующего года", - отметили в ГААДА.

В агентстве сказали, что с расширением 130 километрового участка магистрали Гянджа-Газах-Грузия до четырех полос и увеличением скорости движения будут обеспечены комфорт и безопасность проезда граждан по этой автомобильной дороге. Кроме того, преимуществами данной дороги является то, что трасса спроектирована таким образом, что она не проходит сквозь населенные пункты, что обеспечивает еще большую безопасность как на проезжей части, так и в населенных пунктах.

Помимо всего этого, после полной реализации проекта, автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией сыграет важную роль в увеличении международных и внутренних автомобильных грузоперевозок между Европой и Азией. Кроме того, строительство дороги окажет положительное влияние на социальную жизнь населения, проживающего рядом с этими дорогами. Прогнозируется рост в развитии сельского хозяйства, туризма и промышленности.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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