В казахстанском порту Курык построят новый терминал

В феврале текущего года между АО «НК «ҚТЖ», ТОО «Порт Курык» и ТОО «Kaspi Grain Way» подписано Соглашение о сотрудничестве по строительству терминала в порту Курык, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Это новый проект, реализуемый АО «НК «ҚТЖ» в рамках развития порта Курык.

Запуск терминала мощностью 1 млн. тонн в год с единовременным хранением 25 000 тонн зерновых культур планируется в 2022 году.

Терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению Казахстан – Иран/страны Кавказского региона и далее в третьи страны.

Подписанное Соглашение способствует повышению конкурентоспособности транспортного маршрута, увеличению грузопотоков, наращиванию экспортного потенциала и совершенствованию процесса грузовых перевозок через порт Курык.