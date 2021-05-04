Российский порт планирует возобновить паромное сообщение с Туркменистаном
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ООН рассмотрит вопрос оказания помощи пострадавшим в результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана
Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты
Продолжается цикл мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Дж. Нахчыванского (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводятся занятия с подразделениями радиационной, химической и бактериологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)