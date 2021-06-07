Грузия и Азербайджан обсуждают вопрос возобновления железнодорожного сообщения

БАКУ /Trend/ - Ведутся обсуждения по вопросу возобновления железнодорожного пассажирского сообщения между Грузией и Азербайджаном.

Об этом передает Trend со ссылкой на сообщение АО "Грузинская железная дорога".

Отмечается, что движение пассажирских поездов по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси будет возобновлено после открытия сухопутной границы Азербайджана.

Напомним, что оно было приостановлено в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)