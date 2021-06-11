Порт Баку начал сотрудничество с мультимодальным терминалом удобрений Грузии

БАКУ /Trend/ - Бакинский морской торговый экономический порт подписал Меморандум о взаимопонимании с компанией Wondernet Express Investment Group, которая владеет и управляет Батумским мультимодальным терминалом удобрений, сообщает Trend со ссылкой на Twitter порта.

Подписание Меморандума о взаимопонимании состоялось в рамках официального открытия Батумского мультимодального терминала удобрений, в котором принимали участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель правительства Автономной Республики Аджария Торнике Риджвадзе и другие официальные лица.

Отметим, что 9 июня было объявлено о начале строительства терминала удобрений в Бакинском порту. Терминал, который будет введен в эксплуатацию к концу следующего года, сможет обрабатывать 2,5 миллиона тонн удобрений в год.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)