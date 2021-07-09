Литва приглашает Узбекистан к развитию сотрудничества в сфере авиации -министерство

БАКУ /Trend/ - Литва приглашает Узбекистан к развитию сотрудничества в области авиации.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

В министерстве отметили, что в настоящее время конкретных проектов в области транспорта и коммуникаций между Литвой и Узбекистаном нет, однако растущая и либерализованная экономика Узбекистана открывает большие возможности для появления таких проектов в будущем. Литва видит потенциал для участия Узбекистана в развитии государственных логистических центров, а также в создании совместных транспортных и логистических компаний.

"Литовские аэропорты могут быть географически подходящим распределительным центром для узбекских грузов в/из Европы. Что касается гражданской авиации, Литва может предложить сотрудничество узбекским авиакомпаниям для получения сертификата воздушного оператора ЕС. Таким образом, будут востребованы прямые авиаперелеты в Литву и рейсы из Ташкента в США через Вильнюс", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что есть отличные возможности для развития перевозок не только через логистические центры, но и через Клайпедский морской порт.

Было отмечено также, что "Литовские железные дороги" готовы развивать сотрудничество с Узбекистаном: "Во-первых, организация грузовых перевозок в/из Узбекистана. Во-вторых, технические аспекты, в том числе расширение, ремонт и реконструкция вагонного парка. Мы знаем, что в Узбекистане используются электровозы. Литва заинтересована в таком опыте и также может предложить услуги по обслуживанию локомотивов. В-третьих, Литва готова поделиться опытом в сфере железнодорожных реформ".

В министерстве сказали, что для предотвращения распространения COVID-19 и Литва, и Узбекистан ввели ограничения, которые оказали прямое влияние на транспортный сектор. Это больше всего повлияло на поездки пассажиров, особенно воздушным транспортом, и перевозки грузов автомобильным транспортом.

"Однако, несмотря на ограничения, в прошлом году по сравнению с 2019 годом увеличился общий объем грузов, перевезенных по железной дороге между Литвой и Узбекистаном, и грузооборот через Клайпедский морской порт. Некоторые товары были перемещены на другие виды транспорта. Совместные усилия обеих стран были использованы для оперативного реагирования на возникшие проблемы и поиска приемлемых решений. Хорошие отношения и многолетний опыт сотрудничества помогли найти выход из сложных ситуаций", - подчеркнули в ведомстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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