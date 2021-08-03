Бакинский метрополитен выпустил на линии четыре новых поезда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" выпустило на линии четыре новых поезда, каждый из которых состоит из пяти вагонов.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО, вагоны изготовлены по спецзаказу "Бакинского метрополитена".

"Это самые современные и инновационные вагоны четвертого поколения 81-765B и 81-766B. Поставка таких вагонов планируется также в следующем году", - говорится в сообщении ЗАО.

Как отмечается, вагоны оснащены современной системой кондиционирования, ультрафиолетовыми лампами, системой контроля микроклимата, которые обеспечивают очистку воздуха, автоматическое поддержание стабильной температуры. Также пассажиры могут заряжать свои электронные устройства через USB-порты в вагонах. Вагоны имеют сквозные переходы, что увеличивает пропускную способность и равномерное распределение пассажиров.

Максимальная скорость новых вагонов значительно отличается от вагонов предыдущего поколения по техническим показателям и составляет 90 км/ч, а мощность двигателей - 170 киловатт. Вес головного вагона - 38 тонн, а средних вагонов - 36. Пассажировместимость головного вагона с 38 сидячими местами составляет 315 человек, а среднего вагона с 44 сидячими местами - 329 человек.

Отметим, что количество новых вагонов, отвечающих современным стандартам, достигло в бакинском метро 95. Новые поезда будут курсировать в основном по линии "Ази Асланов - Дарнагюль".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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