В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов превысила $8 млрд
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)
Продолжаются своповые поставки газа в рамках контракта между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном - иранский министр
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале