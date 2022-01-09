Казахстанская авиакомпания приостановила очередной из Алматы в Баку рейс

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила еще один рейс по маршруту Алматы - Баку - Алматы, запланированный на девятое января, сказали в воскресенье Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"На сегодняшний день авиакомпания отменила очередной (второй на этой неделе) рейс. Об отмене рейсов на другие даты информация уточняется", - сказали в аэропорту.

Отметим, что самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в столице Азербайджана в 20:50 (GMT+4), а в 21:50 (GMT +4) вылететь в обратном направлении.

(Автор: Садраддин Агджаев)