Казахстанская авиакомпания приостановила очередной из Алматы в Баку рейс
БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила еще один рейс по маршруту Алматы - Баку - Алматы, запланированный на девятое января, сказали в воскресенье Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
"На сегодняшний день авиакомпания отменила очередной (второй на этой неделе) рейс. Об отмене рейсов на другие даты информация уточняется", - сказали в аэропорту.
Отметим, что самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в столице Азербайджана в 20:50 (GMT+4), а в 21:50 (GMT +4) вылететь в обратном направлении.
(Автор: Садраддин Агджаев)
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