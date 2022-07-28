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Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)

Транспорт Материалы 28 июля 2022 16:38 (UTC +04:00)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" увеличило перевалку контейнеров на 31,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 27 844 TEU-контейнеров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на порт.

"Перевалка контейнеров портом растет с каждым годом. Если в 2018 году через Бакинский порт было перевалено 22 887 контейнеров, то в 2019 году - 35 024, в 2020 году - 40 345, а в 2021 году - 45 025. Перевалка портом контейнеров в 2021 году выросла почти вдвое по сравнению с 2018 годом. До конца нынешнего года прогнозируется еще больший рост этого показателя", - говорится в сообщении.

Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
Бакинский порт за год увеличил перевалку контейнеров более чем на треть (ФОТО)
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