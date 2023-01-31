АЖД о стоимости проезда на поездах

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" не планируют изменять стоимости проезда на поездах.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе ЗАО, согласно Указу Президента Азербайджана от 18 сентября 2015 года, тарифы и сборы на железнодорожные перевозки устанавливаются закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги».

Отметим, что 31 января состоялось очередное заседание Тарифного совета, на котором было принято решение о повышении стоимости проезда в метро и маршрутных автобусах до 40 гяпиков.

После проведенных обсуждений был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 до 40 гяпиков за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране - 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).