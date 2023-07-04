АЖД о графике движения поездов после землетрясения

БАКУ /Trend/ - Движение поездов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" осуществляются в соответствии с графиком.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе ЗАО, комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД завершила работы по проверке железной дороги, в связи с землетрясением, произошедшим в Каспийском море 4 июля в 00:01.

"Дорожная инфраструктура в результате землетрясения не пострадала, грузовые и пассажирские поезда продолжают курсировать по расписанию", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что в Каспийском море, у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе и в Баку.