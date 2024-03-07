В Баку введут в эксплуатацию 100 новых электробусов в 2024 году - AYNA (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку введут в эксплуатацию 100 новых электробусов в 2024 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы в сфере улучшения бизнес-среды".

"Кроме того, в этом году будет обновлен автобусный парк, созданы новые велосипедные дорожки, будут приобретены 150 электротакси", - подчеркнул он.

Отметим, что в текущем году запланирован проект обновления автобусов в Баку с переходом на электробусы. В сентябре 2023 года в Баку на маршрутную линию вышел первый электробус. Он курсирует по маршруту №5.

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