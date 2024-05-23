Доминиканская Республика, Саудовская Аравия и Оман вошли в состав ITF

ЛЕЙПЦИГ/Trend/ - Доминиканская Республика, Саудовская Аравия и Оман вошли в состав Международного транспортного форума (ITF), передает в четверг Trend.

Соответствующее решение было принято министрами стран-членов организации по итогам саммита в Лейпциге.

Кроме того, председательство в организации перешло от Литвы к Чили.

Отметим, что 22-24 мая 2024 года в Лейпциге (Германия) под председательством Литвы проходит саммит ITF по транспорту, способствующему устойчивой экономике. Участники обсуждают и обмениваются идеями о том, как транспорт может способствовать экономическому росту, одновременно способствуя экологической и социальной устойчивости.

Международный транспортный форум (ITF) является межправительственной организацией, в которой участвуют более 60 стран, включая Азербайджан.

ITF учрежден в 2006 году при ОЭСР как правопреемник Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), действующей с 1953 года.

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