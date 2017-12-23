Правительство Кыргызстана рассматривает вопрос приобретения вертолетов для санавиации

23 декабря 2017 14:05 (UTC+04:00)

Правительство Кыргызстана рассматривает вопрос приобретения вертолетов для санавиации. Об этом было заявлено на заседании правительства в ходе рассмотрения вопроса о состоянии подготовки медицинских кадров, сообщает Kabar.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил в оперативном порядке внести предложения по данному вопросу.

Исаков отметил особую необходимость наличия санитарной авиации в условиях горной местности.

По итогам обсуждений соответствующим государственным органам поручено в оперативном порядке разработать детальный план-мероприятий по реализации озвученных вопросов.

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