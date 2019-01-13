Главы МИД стран-участников Диалога «Индия - Центральная Азия» с участием Афганистана приняли совместное заявление

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана в воскресенье состоялась первая встреча Диалога «Индия - Центральная Азия» с участием Афганистана на министерском уровне, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Афганистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Стороны отметили наличие цивилизационных, культурных, торговых и гуманитарных связей между Индией и Центральной Азией, выразили приверженность развитию динамичных и продуктивных, дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Индией и Центрально-азиатскими странами в двусторонних и многосторонних форматах.

Стороны подтвердили стремление к сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития. В данном контексте участники встречи приветствовали успешное проведение первой Рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 15 марта 2018 года в Астане.

Стороны осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и согласились сотрудничать в борьбе с терроризмом, который несет угрозу народам и экономикам во всем мире.

Министры особо отметили важность разработки и реализации проектов, обеспечивающих согласованное решение проблем и задач экономического роста стран Центральной Азии на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения их интересов.

Стороны выразили намерение укреплять сотрудничество в целях создания реальных возможностей для расширения экономического взаимодействия, обеспечения благоприятных условий для взаимной свободной торговли.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективные возможности и направления сотрудничества в сферах содействия росту взаимной торговли, привлечения инвестиций, инноваций и технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, фармацевтики и сельского хозяйства, сферы образования и подготовки кадров.

Стороны подтвердили готовность содействовать развитию прямых контактов между деловыми кругами и бизнес-организациями, выходу на новые форматы кооперации компаний и предприятий. Отметили необходимость продвижения сотрудничества на уровне малого и среднего бизнеса, старт-апов, венчурного бизнеса. Подчеркнули важность проведения на регулярной основе отраслевых бизнес-форумов и других взаимных бизнес-мероприятий.

Руководители внешнеполитических ведомств отметили важность согласованных усилий по улучшению инвестиционного климата и рыночной привлекательности экономик региона, деловых возможностей стран Центральной Азии на мировой арене. Министры обратили особое внимание на необходимость расширения и налаживания прямых взаимовыгодных экономических и культурных связей между регионами и городами Индии и стран Центральной Азии и выразили намерение содействовать данному направлению.

Министры отметили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в развитии транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала стран Центральной Азии, совершенствовании транспортно-логистической системы региона, продвижении совместных инициатив по созданию региональных и международных транспортных коридоров. В частности, участники приветствовали присоединение Индии к Ашхабадскому Соглашению о создании Международного транспортного и транзитного коридора.

Главы внешнеполитических ведомств, подчеркнув необходимость развития торговых отношений между странами Центральной Азии и Индии, отметили целесообразность рассмотрения вопроса о многосторонних механизмах взаимодействия.

Министры подчеркнули приверженность стран Центральной Азии и Индии формированию благоприятных условий для увеличения взаимных туристических потоков, развитию туристической инфраструктуры. Стороны отметили важность создания региональных туристических маршрутов и комбинированных туров в странах Центральной Азии.

Особое внимание стороны уделили вопросам реализации совместных молодежных проектов в области культуры, науки, образования и спорта в том числе в рамках осуществления Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/73/128 «Просвещение и религиозная толерантность».

Министры выразили заинтересованность в углублении двух- и многостороннего сотрудничества в культурной, научной, образовательной, медицинской, информационной сферах путем осуществления совместных проектов, а также в продвижении культурно-гуманитарных обменов в рамках «народной» дипломатии, развития взаимодействия экспертно-аналитических и общественных кругов, СМИ. Стороны придали приоритетное значение сотрудничеству в вопросах сохранения и изучения совместного культурного наследия и исторических памятников.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках многосторонних форумов и организаций, включая согласование позиций, обмен информацией, взаимную поддержку кандидатур.

Министры приветствовали участие Афганистана в первой встрече Диалога «Индия – Центральная Азия»в качестве важного звена регионального сотрудничества, транзита товаров и энергоресурсов и выразили поддержку и приверженность стран Центральной Азии и Индии миру, безопасности и стабильности в Афганистане, содействию в установлении мирного процесса, осуществляемого под руководством и силами самих афганцев, а также содействию экономическому восстановлению Афганистана путем реализации совместных инфраструктурных, транзитно-транспортных, энергетических и других проектов, включая региональное сотрудничество и и инвестиционные проекты.

Руководители внешнеполитических ведомств отметили важность устойчивого экономического роста в Афганистане путем привлечения афганских женщин к участию в общественной жизни страны и приветствовали успешное проведение в странах Центральной Азии конференций и форумов по данной проблематике.

Министры отметили результаты Седьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), состоявшейся в ноябре 2017 года в Ашхабаде, и подтвердили готовность к взаимодействию в рамках подготовки к проведению Восьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII) в Ташкенте во втором полугодии 2019 года.

Участники обратили внимание на значительный потенциал для совместных инициатив в осуществлении культурных мероприятий, образовательных и научно-исследовательских проектов с Афганистаном и выразили намерение содействовать участию афганской стороны в международных молодежных форумах, фестивалях, конкурсах, научных конференциях, выставках и других совместных мероприятиях.

Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение встречи в Самарканде и выразили глубокую признательность Республике Узбекистан за ее организацию.

Участники договорились продолжить проведение Диалога «Индия– Центральная Азия» с участием Афганистана на уровне министров иностранных дел на регулярной основе и согласились встретиться в данном формате в Нью-Дели в 2020 году.

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