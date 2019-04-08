В Кыргызстане стартовала пресс-конференция «Всемирная неделя денег»

8 апреля 2019 09:30 (UTC+04:00)

В Кыргызстане сегодня стартовала пресс-конференция «Всемирная неделя денег», передает Trend со ссылкой на tazabek.kg

По его словам, данное мероприятие пройдет во всех регионах КР и продлится до 14 апреля.

«В течение недели НБКР(Национальный Банк Кыргызской Республики), госорганы и другие организации проведут большое количество общеобразовательных мероприятий по финансовой грамотности, таких как экскурсии в нумизматический музей НБКР, дни открытых дверей в комбанках и госорганах», - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор Агентства по защите депозитов КР Эркебай Мурзабеков рассказал, что Агентство по защите депозитов совместно с НБКР и другими коммерческими организациями участвует в проведении данного мероприятия уже на протяжении нескольких лет с 2015 года.

Как сказал он, в рамках мероприятия будут организованы гостевые лекции для студентов и дни открытых дверей в агентстве для вкладчиков, сотрудников комбанков и для студентов.

Как проинформировала глава правления Института политики развития Надежда Добрецова, на прошлогодней неделе денег было охвачено порядка 100 тыс. человек, в основном это молодежь и дети.

«Основная цель «Всемирной недели денег» - это привлечение внимания молодого поколения, чтобы научить их финансовой грамотности, ведь чтобы стать успешным человеком, нужны финансовые знания, нужно знать, что такое доходы и расходы. Бедность не в кармане, бедность в голове», - добавила она.

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