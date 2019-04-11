Дочь Назарбаева призвала к проведению прозрачных президентских выборов

11 апреля 2019 09:28 (UTC+04:00)

Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Дарига Назарбаева считает важной задачей обеспечение законных, прозрачных и справедливых выборов президента страны.
Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта.

Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году. Во вторник Токаев заявил, что досрочные выборы президента республики пройдут 9 июня.

"Предстоящие внеочередные президентские выборы окажут огромное влияние на будущее нашей родины, пути ее развития и процветания. Свободное волеизъявление граждан – одно из важнейших завоеваний независимого Казахстана. Наша общая задача обеспечить справедливость, законность и прозрачность выборов президента Республики Казахстан", - сказала она в четверг, открывая пленарное заседание палаты.

По ее мнению, решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о назначении внеочередных выборов является "правильным и своевременным", потому что "общество ждет легитимного подтверждения преемственности стратегического курса" первого президента страны Назарбаева.

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