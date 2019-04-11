В Таджикистане задержан бывший глава Tajik Air за финансовые махинации

Бывший руководитель авиаперевозчика "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимов обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоение денежных средств. В Таджикистане задержан бывший руководитель национальной авиакомпании "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимов, сообщает Trend со ссылкой на tj.sputniknews

"Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, присвоение денежных средств авиакомпании, приписки", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Таджикистана.

Отмечается, что по фактам хищения, присвоения денежных средств авиакомпании возбуждены уголовные дела не только в отношении Рахимова, но и других бывших руководителей "Таджик Эйр".

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в декабре 2018 года в ходе заседания правительства, после жесткой критики выгнал руководителя авиакомпании "Таджик Эйр" из зала заседаний.

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