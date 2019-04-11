Использование водных ресурсов обсудили Таджикистан и Швейцария

Вопросы сотрудничества в водной сфере обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и специальный посланник Швейцарии по водным вопросам в Туркестане Ги Бон. Об этом сообщает Trend со ссылкой на regnum.ru

9 апреля 2019 год стороны обсудили также вопросы регионального взаимодействия в сфере использования водных ресурсов. Встреча состоялась в Душанбе.

Напомним, 19 июня 2017 года в Астане глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер заявил, что готов помочь странам Туркестана разработать решения, связанные с эксплуатацией международных водных ресурсов.

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