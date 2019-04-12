Кыргызстан предлагает Южной Корее открыть прямой авиарейс Сеул - Бишкек

12 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

10 апреля посол КР в Корее Динара Кемелова встретилась с вице-президентом корейской авиакомпании Asiana airlines г-ом Ким Тэ Ёп, передает Trend со ссылкой на kp.kg

Как сообщает посольство КР в Республике Корея, Динара Кемелова предложила авиакомпании открыть прямой рейс из Сеула в Бишкек. В последнее время значительно вырос поток туристов из Кореи в Кыргызстан. Это также важно для запуска прямых авиагрузоперевозок между двумя странами.

Господин Ким Тэ Ёп согласился с доводами посла и сообщил, что компания изучит перспективы открытия прямого рейса с учетом его рентабельности.

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