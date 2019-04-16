На Рогунской ГЭС в Таджикистане началось заполнение водохранилища

16 апреля 2019 14:46 (UTC+04:00)

На Рогунской ГЭС в Таджикистане уже неделю идет заполнение водохранилища. Об этом сообщает Trend со ссылкой на eadaily.com

«В водохранилище Рогунской ГЭС пущена вода для проведения профилактических ремонтных работ на плотине и проверки работы первого гидроузла. Ремонтные работы завершены. После того, как водохранилище будет заполнено до отметки 60 метров, первый агрегат гидроузла будет снова запущен», — говорится в сообщении.

Все работы ведутся сотрудниками компании Salini Impregilo, генерального подрядчика строительства Рогунской ГЭС. Ранее ряд СМИ объявил, что 6 апреля воду в плотине спустили для проведения ремонтных работ, другие источники связывали спуск воды с утечкой.

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