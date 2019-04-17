Жээнбеков и Меркель обсудили вопросы углубления сотрудничества между КР и ФРГ

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, в рамках официального визита в Германию, 16 апреля встретился с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

Приветствуя Сооронбая Жээнбекова, Ангела Меркель отметила, что Германия и Евросоюз знают тот смелый путь развития, по которому идет Кыргызстан, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Мы уважаем этот выбор. Важно, чтобы развивалось благополучие народа и мы готовы оказать в этом вам помощь. У вас сейчас неплохие экономические показатели. Рост в 5 процентов на фоне мировых тенденций — это неплохо», — отметила Ангела Меркель.

Она выразила удовлетворение тем, что Кыргызстан идет путем демократии, отметив, что сотрудничество в этом направлении и в других сферах будет продолжено.

«Я информирована вашей просьбой по поддержке кооперативов в аграрном секторе. Мы можем сотрудничать в этой сфере, оказывать консультации по линии фитосанитарии, обеспечения продовольственной безопасностью, качества продукции сельского хозяйства и по направлению зеленых технологий», — сказала она.

Меркель выразила надежду, что кыргызско-германский форум, прошедший в Мюнхене, даст толчок в развитии экономических связей.

Президент Жээнбеков выразил признательность за приглашение посетить Германию с официальным визитом, отметив, что Германия является основным партнером Кыргызстана в Европе.

Он рассказал о своих встречах и мероприятиях, состоявшихся в рамках официального визита за эти два дня, о преобразованиях, происходящих в Кыргызстане.

«В стране динамично продолжается процесс формирования парламентской демократии. Проводятся реформы судебной и правоохранительной систем, внедряются принципы прозрачности в деятельность этих органов. Кыргызстан уверенно продолжает двигаться вперед как демократическое и правовое государство», — отметил Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы наблюдается активизация политических контактов на высшем и высоком уровнях, а также важность активизации кыргызско-германского межпарламентского сотрудничества.

Положительно оценил успешное финансовое и техническое сотрудничество между Кыргызстаном и Германией.

«Завтра будет подписан Меморандум о сотрудничестве между нашими союзами кооперативов. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере аграрной отрасли, племенного и семенного хозяйства и в переработке», — отметил Президент.

Касаясь активизации торгово-экономических отношений, Жээнбеков одной из главных задач на перспективу назвал активизацию двусторонних торгово-экономических взаимоотношений, пригласив германские компании инвестировать в Кыргызстан.

«Одним из практических шагов могло бы стать создание Представительства германской экономики в Кыргызстане и Делового совета по стратегическому сотрудничеству. Считаю целесообразным преобразовать кыргызско-германскую рабочую группу по торговле и инвестициям в полноценную Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству», — подчеркнул Глава государства.

Кроме того, он особо отметил, что этнические немцы в Кыргызстане внесли огромный вклад в развитие культуры и экономики страны, являясь мостами дружбы между двумя странами.

Также он остановился на вопросах по углублению сотрудничества с Германией и ЕС, развитию туризма, цифровизации, образования, поддержки малого и среднего бизнеса, развития регионов, сотрудничества с соседними и зарубежными странами и внедрению передовых зеленых технологий.

В заключение Жээнбеков еще раз заверил Меркель в готовности Кыргызстана к дальнейшему диалогу, направленному на плодотворное развитие двусторонних отношений с Германией, пожелал ей успехов в ответственной деятельности и пригласил с ответным официальным визитом в Кыргызстан в любое удобное ей время.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.