Кыргызстану предоставят грант в $380 тыс. на подготовку проекта мясного халал-парка

17 апреля 2019 15:59 (UTC+04:00)

Делегация Кыргызстана, возглавляемая и.о. управляющего в Исламском банке развития от КР, председателем Национального банка КР Толкунбеком Абдыгуловым, приняли участие в 44-м Годовом собрании Группы Исламского банка развития (ИБР) в г.Марракеш, Королевство Марокко. Также состоялась встреча с президентом ИБР Бандаром Хаджаром, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

В рамках данной встречи прошла церемония подписания трехстороннего соглашения между Кыргызстаном, Исламским банком развития, Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта мясного халал-парка в КР, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В рамках данного Соглашения предусмотрено привлечение технической помощи в подготовке ТЭО для мясного халал-парка в КР. На разработку ТЭО доноры предоставляют Кыргызстану грант на получение технической помощи на сумму, не превышающую 380 тыс. долларов США, среди которых:

- 280 тыс. долларов США предоставляются ИБР;
- 100 тыс. предоставляются ИКРЧС.

Необходимо также отметить, что вклад кыргызской стороны в разработку проекта составит 50,0 тыс. долл. США. Данные средства будут направлены на полевые исследования и логистические расходы.

Проект включает финансирование ТЭО для мясного халал-парка, который объединяет различные компоненты: от производственно-сбытовой цепи по мясопереработке, до организации загонов для откорма скота, ветеринарных служб, убоя, холодильных камер, зачистки, переработки, упаковки – в одном и том же месте.

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