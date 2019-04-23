Кыргызстан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве

Казахстанская фармацевтическая компания SANTO и ведущие дистрибьютерские компании лекарственных препаратов Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

18 апреля журналисты и ведущие дистрибьютерские компании лекарственных препаратов из Кыргызстана с рабочим визитом посетили крупнейшую фармацевтическую компанию SANTO, расположенную в Шымкенте, Казахстан.

По итогам визита стороны достигли договоренности о сотрудничестве и подписали Меморандум о дальнейшем расширении и развитии взаимовыгодного сотрудничества.

История сотрудничества компании SANTO в Кыргызстане активно развивается с 2015 года – с момента открытия в Бишкеке ее официального представительства. Об этом и сегодняшних задачах компании по обновлению и наращиванию производства в соответствии с требованиями GMP, пополнению продуктового портфеля, расширению торгово-экономических связей с целью увеличения экспортного потенциала предприятия говорил в приветственной речи директор завода Рустам Байгарин.

Он также отметил, что компания является лидирующей фармацевтической компанией в Казахстане, обеспечивающей потребности внутреннего рынка и активно развивающей экспорт на рынки 8 стран - России, Украины, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

Для ведущих фармацевтических дистрибьюторов Кыргызской Республики - ОсОО «Медсервис. KG», ОсОО «Эляй», ОсОО «НЕМАН ФАРМ», ОсОО «ЭРАЙ ФАРМ» и представителей крупнейших СМИ республики была организована экскурсия в цеха по производству ампул и инфузий, асептической рассыпки антибиотиков, а также твердых пероральных лекарственных средств.

Сотрудники цехов казахстанской компании подробно рассказали гостям о работе нового оборудования, особых условиях соблюдения чистоты, стерильности, вентиляции и кондиционирования в цехах, необходимых для производства качественных и безопасных лекарственных средств.

После посещения производственных мощностей компании состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве с пятью дистрибьюторами из КР. Стороны определили следующие приоритетные направления сотрудничества:

укрепление и развитие внешнеэкономических связей между компаниями;

развитие информационно-консультационного и маркетингового взаимодействия;

сотрудничество в области делового образования и обмена опытом.

В частности, стороны договорились оказывать содействие в поиске потенциальных партнёров для продвижения продукции и услуг компаний; в вопросах участия в государственных конкурсных торгах по поставкам товаров и услуг, исследования конъюнктуры рынка, изучения коммерческого спроса и предложений, товарно-фирменных и ценовых сведений в фармацевтической сфере; развития информационной инфраструктуры в поддержку взаимовыгодного сотрудничества.

Директор по экспорту и стратегическому развитию бизнеса Азиз Турдиев отметил, что компания SANTO производит свою продукцию по высоким международным стандартам качества GMP и обладает успешным опытом в запуске новых современных препаратов для лечения казахстанских пациентов.

«Теперь мы уверенно движемся на новые рынки, расширяя наш экспортный потенциал. Сегодня компания SANTO с гордостью представила партнерам из Кыргызстана наши производственные мощности в Шымкенте, в развитие которых наш европейский инвестор вложил более 108 миллионов долларов США. Подписанный с ведущими фармацевтическими дистрибьюторами Кыргызстана меморандум и позволит активно развивать наш бизнес в Кыргызской Республике. В наших планах - выход на новые рынки стран Центральной Азии и Восточной Европы», - сказал он в своей речи.

АО «Химфарм» с торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group (компания SANTO) – часть международной фармацевтической Группы Polpharma, действующей на рынках Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Компания разрабатывает, производит и поставляет на рынки Казахстана и Средней Азии доступные лекарственные средства высокого качества. Сегодня SANTO занимает лидирующее место среди казахстанских фармацевтических производителей. В портфель компании входит более чем 240 генерических препаратов в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии.

Компания осуществляет экспорт на рынки 8 стран - России, Украины, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и обеспечивает потребности внутреннего рынка.

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