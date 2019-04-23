Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил главу ведомства

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял со своего поста главу Антимонопольной службы при правительстве республики Саади Кодирзода, передает Trend со ссылкой на Fergana.agency

Кодирзода переведен на другую работу — он будет занимать должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, который возглавляет старшая дочь Эмомали Рахмона Озода Рахмон.

На пост главы антимонопольного ведомства назначен Икромиддин Вализода. До этого назначения он занимал должность заместителя директора Госагентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции.

Отметим, что именно Антимонопольная служба в начале марта стала инициатором повышения цен на мобильный интернет в стране. Распоряжение службы вызвало большой негативный резонанс в обществе и со стороны международных организаций. Ряд общественных организаций выступилипротив подорожания, отметив, что это ограничит доступ к информации, негативно повлияет на жизнедеятельность граждан и организаций, а также на развитие телекоммуникационного рынка в стране.

Азиатский банк развития также рекомендовал Таджикистану снизить стоимость интернета и повысить качество связи. Лидер Демпартии Таджикистана, депутат нижней палаты парламента республики Саидджафар Усмонзода в прямом эфире Радио «Точикистон» заявил, что увеличением тарифов на интернет правительство настраивает граждан против себя.

Тем не менее в середине апреля текущего года было объявлено о вступлении в силу распоряжения, в соответствии с которым тарифы сотовых операторов на мобильный интернет повысились в 2,5-3 раза. С 18 апреля сотовые операторы страны перешли на новые тарифы на мобильные услуги.

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