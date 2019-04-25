В Пекине Шавкат Мирзиёев встретился с Эмомали Рахмоном

25 апреля 2019 16:49 (UTC+04:00)

В Пекине Шавкат Мирзиёев также встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Trend со ссылкой на Kun.uz

Согласно данным пресс-службы главы государства, президенты с глубоким удовлетворением отметили положительную динамику узбекско-таджикского многопланового сотрудничества, вышедшего за последние годы на качественно новый уровень.

«Обсуждены конкретные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделено вопросам наращивания взаимной торговли. Рассмотрен также ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне», - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивалось, что прошлый год стал историческим в развитии узбекско-таджикских отношений, которые благодаря взаимным государственным визитам поднялись на уровень стратегического партнерства. Отмечалось, что в результате принятых мер заметно возрос объем взаимного товарооборота, все более укрепляются межрегиональные и гуманитарные связи.

Главы государств выразили решимость и далее укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами.

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