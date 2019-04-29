Пакистан выделил $5 млн на строительство противолавинных галерей в Таджикистане

Правительство Пакистана предоставило Таджикистану на безвозмездной основе средства в размере $5 млн на реализацию проекта строительства противолавинных галерей на автодороге Душанбе — Чанак, сообщает Trend со ссылкой на Fergana.agency

По данным Минтранса, на автодороге Душанбе — Чанак планируется возвести 55 противолавинных галерей протяженностью 5665 метров. На реализацию проекта в общей сложности необходимо $51,5 млн. Генеральным подрядчиком проекта выбрана китайская компания China Road.

«Рабочие проекты для каждого участка в отдельности подготовлены и предоставлены на государственную экспертизу. После получения положительного заключения подрядчик приступит к строительным работам», – рассказал источник в Минтрансе.

Отмечается, что в настоящее время на автодороге Душанбе — Чанак действуют 24 галереи, которые также были построены компанией China Road во время реконструкции дороги в 2013 году.

Трасса Душанбе – Чанак связывает столицу с северным регионом — Согдийской областью. Зимой автодорога часто подвергается сходу лавин и периодически перекрывается для расчистки от снега. Лавины в Таджикистане ежегодно уносят несколько человеческих жизней. Так, в середине февраля текущего года на трассе Душанбе – Чанак в результате схода лавины погиб 63-летний водитель автопогрузчика Тугён Умаров. Он стал девятой жертвой лавин в республике этой зимой и девятым работником обслуживающей эту дорогу компании Innovative Road Solutions (IRS), погибшим при проведении снегоочистительных работ за несколько последних лет.

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