Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев: Стабильность в обществе способствует привлечению инвестиций и вводу новых производств

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия завода по производству монолитных биметаллических радиаторов и ознакомился с производственной базой и образцами выпускаемой продукции, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В ходе своего выступления премьер подчеркнул, что инвестиции и ввод новых производств играют важную роль в развитии отечественной экономики, свидетельствуя о стабильности и инвестиционной привлекательности, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

«Одна из самых главных задач правительства – это создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, социальных пособий и пенсий. В прошлом году в стране был запущен целый ряд крупных, средних и малых предприятий, что позволило создать свыше 77 тысяч рабочих мест. Таким образом, развивая производство, мы создаем предпосылки для снижения зависимости от производственной деятельности рудника Кумтор. Необходимо сделать упор на экспортно-ориентированное производство, востребованное в странах Евразийского экономического союза», - сказал Абылгазиев.

Также премьер-министр напомнил, что по итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета отечественная ветеринарная система признана эквивалентной требованиям Евразийского экономического союза.

«Мы должны поддерживать инвесторов, помогая решать возникающие у них проблемы, чтобы таких производств открывалось все больше. В этом году в стране планируется открытие целого ряда новых производств. Учитывая либеральную налоговую систему, у нас есть все предпосылки для роста производства и укрепления экономики», - подчеркнул Абылгазиев.

По итогам ознакомления с производством, премьер-министр поручил руководителям профильных министерств и ведомств оказать всестороннее содействие инвесторам для запуска производства на полную мощность.

Справочно: Завод по производству монолитных биметаллических радиаторов, расположенный на территории Свободной экономической зоны «Бишкек», не имеет аналогов на территории стран Центральной Азии.

Завод включает в себя литейный цех, механический цех, покрасочный цех, упаковочный цех и склад готовой продукции. Завод при полном запуске создаст более 500 новых рабочих мест.

Продукция завода ориентирована на экспорт в страны ЕАЭС и СНГ.

В настоящее время на территории СЭЗ «Бишкек» осуществляют свою экономическую деятельность 303 субъекта, из которых 69 субъектов – производственники. Субъектами СЭЗ «Бишкек» производится 123 наименования товаров, из них 63 вида экспортируется за рубеж.

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