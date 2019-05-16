Погранслужба Таджикистана получила от США оборудование на $100 тыс.

США передали Пограничным войскам Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан оборудование для проверки документов и дата-штампы, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В церемонии передачи приняли участие главнокомандующий погранвойсками Таджикистана, генерал-полковник Раджабали Рахмонали и посол США в республике Джон Марк Поммершайм.

Переданное оборудование, стоимостью около $100 тыс., является частью проекта стоимостью $500 тыс., направленного на расширение регионального сотрудничества между службами пограничного управления Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, говорится в пресс-релизе посольства США.

Помимо технической поддержки, проект направлен на улучшение инфраструктуры и наращивание потенциала пограничных войск Таджикистана.

В этом месяце посольство США также выделяет около $300 тыс. на коммуникационное оборудование и транспортные средства для оказания помощи пограничным силам в их патрулировании.

В релизе отмечено, что правительство США заранее поздравляет пограничные войска с 25-летней годовщиной, которая будет отмечаться позже в этом месяце.

Напомним, что День пограничника в Таджикистане огтмечают 28 мая.

Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с правительством Таджикистана в деле обеспечения суверенитета и безопасности страны, путем постоянного партнерства с пограничными войсками и другими партнерами по безопасности.

С 1992 года народ Америки предоставил помощь в размере свыше 1.8 миллиарда долларов США на различные программы и в качестве гуманитарной помощи, направленные на содействие развитию демократических институтов, системы здравоохранения, образования и экономического роста Таджикистана.

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