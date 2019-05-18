Бизнес-форум ШОС в Бишкеке. Подписано соглашений и меморандумов на более $2 млрд

Вчера 17 мая 2019 года, в преддверии открытия саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Бишкек прошел бизнес-форум «ШОС: расширяя границы сотрудничества» в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Основная цель проведения бизнес-форума – укрепление делового сотрудничества, поиск новых партнеров, обсуждение актуальных вопросов и перспективных направлений деятельности, консолидация профессионального потенциала делового сообщества ШОС для выработки предложений и рекомендаций к предстоящей встрече глав государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба правительства.

Форум призван стать практическим инструментом в реализации приоритетов ШОС, в том числе в расширении взаимодействия бизнеса с государственными органами, научными учреждениями, экспертными сообществами государств-членов ШОС для обмена мнениями и обсуждения конкретных проектов, направленных на дальнейшее развитие с использованием новых механизмов и инновационных технологий.

В работе форума участвуют более трехсот участников, в том числе представители бизнес-сообщества стран-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, а также главы международных организаций, видные эксперты в области экономики и инвестиций.

На торжественном открытии бизнес-форума выступил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив в своем выступлении, что Кыргызская Республика в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества выступила инициатором проведения подобного форума.

Бизнес-форум проходит в формате двух пленарных дискуссий, которые были посвящены вопросам торгово-инвестиционного сотрудничества, законодательным аспектам и инициативам, а также вопросам продвижения экспорта. Далее форум переходит в формат В2В встреч.

В рамках бизнес-форума и в преддверии государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызскую Республику с китайской стороной были подписаны 5 меморандумов и 3 соглашения на сумму более 2 млрд. долларов США:

- меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, ОсОО «Shenzhen Daren Group», ОсОО «Lingbao Gold Group» и ОсОО «Фул Голд Майнинг» по строительству завода по переработке золота (планируемая сумма инвестиций – 500 млн долл. США);

- меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, ОсОО «Shenzhen Daren Group», АОсОО «Lingbao Gold Group» и ОсОО «Фул Голд Майнинг» по созданию среднеазиатской биржи драгоценных металлов (планируемая сумма инвестиций – 1 500 млн. долл. США);

- меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и Ассоциацией строительных и отделочных материалов провинции Гуандун о проведении Центрально-азиатской кантонской ярмарки;

- меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, Ассоциацией строительных и отделочных материалов провинции Гуандун и обществом с ограниченной ответственностью «Family Invest» по созданию индустриального парка строительных материалов;

- соглашение о стратегическом сотрудничестве в области продвижения трансграничных платежей между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и ОсОО «IBS MA»;

- меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и компанией «CAS Capstone Technologies Development Co. Ltd» по развитию информационных технологий в Кыргызской Республике;

- соглашение о сотрудничестве между ОсОО «Торугарт Трейд» и компанией «Вайту» по строительству завода по выпуску строительных материалов, основанных на инновационных технологиях (планируемая сумма инвестиций – 3 млн долл. США);

- соглашение между ОсОО «АиИ Компани» и компанией «Romantic Ceramics Co.，Ltd» на реализацию проекта по открытию шоу-рума керамических изделий в Кыргызской Республике.

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