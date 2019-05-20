Кыргызстан посетит глава ЕБРР

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти с 21 по 24 мая посетит Кыргызстан, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщают в ЕБРР, С.Чакрабарти встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым и другими высокопоставленными официальными лицами Кыргызстана.

В ходе визита Сума Чакрабарти примет участие в ряде важных мероприятий, направленных на устранение последствий изменения климата для КР. Они будут включать в себя участие в Форуме «Чистая вода для регионов» и церемонии открытия Центра климатического финансирования в г. Бишкек.

Как отмечается, ЕБРР придает большое значение развитию инфраструктуры в области водоснабжения и ирригации в Кыргызской Республике, и уже инвестировал более 153 млн. евро в 19 проектов по КР Республике осуществляются при грантовой поддержке и в сотрудничестве с донорским сообществом, включая Европейский союз и Правительство Швейцарии.

Глава ЕБРР также подпишет Меморандум о взаимопонимании с Бишкеком по Программе ЕБРР «Зеленые города» и Соглашение с «Оптима Банком», направленного на поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 825 млн. долларов США в экономику Кыргызской Республики, причем большая часть инвестиций направлена на поддержку частного предпринимательства. Только в 2018 году Банк подписал 16 проектов в стране на сумму 37,5 млн. евро.

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