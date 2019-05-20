Кыргызстан посетит глава ЕБРР

20 мая 2019 16:04 (UTC+04:00)

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти с 21 по 24 мая посетит Кыргызстан, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщают в ЕБРР, С.Чакрабарти встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым и другими высокопоставленными официальными лицами Кыргызстана.

В ходе визита Сума Чакрабарти примет участие в ряде важных мероприятий, направленных на устранение последствий изменения климата для КР. Они будут включать в себя участие в Форуме «Чистая вода для регионов» и церемонии открытия Центра климатического финансирования в г. Бишкек.

Как отмечается, ЕБРР придает большое значение развитию инфраструктуры в области водоснабжения и ирригации в Кыргызской Республике, и уже инвестировал более 153 млн. евро в 19 проектов по КР Республике осуществляются при грантовой поддержке и в сотрудничестве с донорским сообществом, включая Европейский союз и Правительство Швейцарии.

Глава ЕБРР также подпишет Меморандум о взаимопонимании с Бишкеком по Программе ЕБРР «Зеленые города» и Соглашение с «Оптима Банком», направленного на поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 825 млн. долларов США в экономику Кыргызской Республики, причем большая часть инвестиций направлена на поддержку частного предпринимательства. Только в 2018 году Банк подписал 16 проектов в стране на сумму 37,5 млн. евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистан импортировал свыше 166 тыс. тонн нефтепродуктов
Центральная Азия 16:02
В Таджикистане назвали организаторов беспорядков в колонии
Центральная Азия 10:28
В Ош прибыли акыны Тюркоязычных стран для участия в мероприятии в честь поэта И.Насими
Центральная Азия 09:59
Бизнес-форум ШОС в Бишкеке. Подписано соглашений и меморандумов на более $2 млрд
Центральная Азия 18 мая 09:49
Эмомали Рахмон провел переговоры с Генсеком ШОС
Центральная Азия 18 мая 09:42
В Кыргызстане снизят налог на прибыль в 6 раз – Минэкономики
Центральная Азия 17 мая 09:45
Лента новостей
Азербайджано-турецкое предприятие по производству удобрений расширит географию поставок
Бизнес 17:31
Южный Судан закроет посольства в некоторых странах из-за экономического кризиса
В мире 17:29
Ненефтяная промышленность в Азербайджане наращивает объемы
Бизнес 17:26
В Азербайджане продолжает сокращаться металлургическая промышленность
Бизнес 17:26
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем Республики
Политика 17:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамире
Политика 17:18
Минфин Канады объявил о снятии ответных пошлин на американские товары
В мире 17:16
Эксперты доработают в Минске проект положения об Играх стран СНГ
Беларусь 17:13
В Азербайджане процесс выхода бизнеса на рынок труда будет координироваться Общественными советами (Эксклюзив)
Бизнес 17:12