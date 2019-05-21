Таджикистан получит крупный кредит от Международной исламской корпорации

21 мая 2019 16:25 (UTC+04:00)

Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC) предоставит Таджикистану кредит в размере $150 млн. Проект соответствующего рамочного соглашения одобрен правительством Таджикистана в начале мая, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Данный льготный кредит Таджикистан будет получать в течение трех лет (ежегодно по $50 млн.) после подписания соглашения и его ратификации парламентом страны.

Средства планируется направить на финансирование импорта товаров, предэкспортное финансирование сельхозпродукции, обеспечение финансирования правительства и госструктур, финансирование кредитных организаций для кредитования частного сектора, прямое финансирование отдельных частных компаний для импорта первоочередных товаров, а также на проекты по технической помощи.

Председателю Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом поручается подписать указанное соглашение от имени правительства и при необходимости внести в текст проекта изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

На внешнеполитическое ведомство возложено согласовать в установленном порядке с ITFC дату и место подписания документа.

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) является автономной организацией в составе группы Исламского банка развития. Организация была создана для продвижения и развития торговли с целью улучшения экономических условий и доходов населения стран исламского мира.

Корпорация объединила все операции по финансированию торговли, за которые ранее отвечали различные организации в группе Исламского банка развития. ITFC начала осуществлять свою деятельность в январе 2008 года.

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