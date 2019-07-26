Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились с местными жителями в Ворухе

26 июля 2019 10:08 (UTC+04:00)

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыли в пятницу в таджикский анклав Ворух, где началась встреча с местными жителями. Позже главы государств проведут переговоры один на один, затем к ним присоединятся делегации обеих стран, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Рахмон и Жээнбеков встретились на перекрестном участке таджикско-киргизской границы. В эти минуты президенты проводят встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Таджикистана и Киргизии. Как пишет агентство, позже лидеры двух государств проведут переговоры тет-а-тет в городе Исфара, после чего к ним присоединятся делегации обеих стран.

В ходе встрече президенты намерены обсудить актуальные вопросы сотрудничества и ускорения процесса делимитации и демаркации спорных участков таджикско-киргизской границы для достижения мира и стабильности на границе двух государств.

Столкновения между жителями Киргизии и Таджикистана в районе пограничного киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух начались 22 июля и продолжались почти сутки. Причиной стало установление одной из сторон флагштока на спорной территории. Во время противостояния участники применяли охотничье оружие, камни и палки. В общей сложности за время конфликта один человек был убит и более 30 получили ранения и травмы, в том числе пограничники и сотрудники милиции.

Протяженность рубежа между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После распада Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликтов между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились активизировать процесс демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.

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