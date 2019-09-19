ВВП Таджикистана вырос

19 сентября 2019 10:49 (UTC+04:00)

Свыше 4,6 млрд долларов, или 44 млрд 893,8 млн сомони — в таком размере сложился валовой внутренний продукт Таджикистана по итогам первых восьми месяцев 2019 года. Как передает Trend, об этом НИАТ «Ховар» сообщили в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

В ведомстве отметили, что по сравнению с тем же периодом 2018 года наблюдается рост экономики на 7,4% в сопоставимых ценах.

Доминирует в структуре ВВП рост промышленного производства — 13,3% (12,9% за 8 месяцев 2018 года). На втором месте по-прежнему сельскохозяйственная продукция — 8,3%. Далее следуют розничный товарооборот (8,5%), грузоперевозки (4,7%) и платные услуги (2%).

В министерстве подчеркнули, что рост доли промышленности в структуре ВВП (по итогам 8 месяцев этот показатель составлял 17,9%) обусловлен процессом исполнения четвёртой национальной стратегической цели, ранее объявленной Президентом страны, — индустриализации Таджикистана.

Напомним, переход страны от аграрно-индустриальной модели развития к индустриально-аграрной представлен как одна из основных задач Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.

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