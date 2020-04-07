Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь странам Центральной Азии

БАКУ/Trend/ - Казахстан готов предоставить странам Центральной Азии соответствующую гуманитарную помощь в случае обращения их правительств, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев сделал заявление в ходе посещения транспортно-логистического центра ТОО Continental Logistics, где хранятся более шести тысяч тонн продовольственных товаров.

В целом на территории города Нур-Султан работают семь логистических комплексов общей площадью 222 тысячи квадратных метров и семь овощехранилищ, рассчитанных на 37 тысяч тонн продукции.

В ходе визита Токаев был проинформирован об обеспечении продовольствием столицы и регионов Казахстана, о принимаемых мерах по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары, о поставках овощной продукции, пшеницы и муки.

Токаев поручил правительству совместно с акимами областей и городов не допустить роста цен на продовольственные товары, пресекать факты спекуляции, а также пополнить стабилизационные фонды. Он подчеркнул, что в настоящее время особого внимания требует налаживание бесперебойных поставок продуктов в условиях чрезвычайного положения.

Токаев также заявил, что в знак солидарности с государствами Центральной Азии Казахстан готов предоставить им соответствующую гуманитарную помощь в случае обращения их правительств.

«Что касается соседних центрально-азиатских государств, то мы готовы оказать гуманитарную помощь. Казахстан является лидером в регионе, и это обязывает нас помогать странам, которые нуждаются в этом в данный период», – сказал Токаев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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