Узбекистан купил половину экспортной казахстанской пшеницы

БАКУ /Trend/ - По итогам завершившегося зернового сезона, который проходил с сентября предыдущего года по август текущего года, Узбекистан импортировал из Казахстана рекордное количество пшеницы, передает Trend.

За этот период Узбекистан закупил 3,889 миллиона тонн пшеницы, в то время как в предыдущем зерновом сезоне это число составляло всего 2,591 миллиона тонн.

Таким образом, Узбекистан приобрел почти половину общего объема экспорта пшеницы из Казахстана. В предыдущем сезоне доля Узбекистана в импорте этой сельскохозяйственной культуры составляла всего 45 процентов. В этом году был установлен рекорд, который, по меньшей мере, является самым высоким за последние 5 зерновых сезонов.

Только в августе из Казахстана в Узбекистан было поставлено 277,15 тысячи тонн пшеницы, в сравнении с 117,44 тысячами тонн в августе предыдущего года.