Странам Центральной Азии необходимо сотрудничать в вопросах совместного использования водных ресурсов - ЕЭК ООН

БАКУ /Trend/ - Странам Центральной Азии необходимо сотрудничать в вопросах совместного использования водных ресурсов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин на мероприятии "Ускорение действий по борьбе с изменением климата путем регионального сотрудничества в области воды, энергии, продовольствия и экосистем".

"В Центральной Азии, как нигде больше, необходимо, чтобы страны сотрудничали не только в вопросах совместного использования водных ресурсов, но и учитывали взаимосвязь между водой, энергией и продовольствием, чётко обозначая эти моменты на двусторонних встречах стран региона, чтобы продовольственная безопасность не оставалась в стороне при строительстве крупных плотин",— отметил он.

Региональное сотрудничество, по словам представителя ЕЭК ООН, играет важную роль в более эффективном использовании ресурсов, необходимых для производства энергии.

"Это требует развития гидроэнергетики, которая является ключевым фактором для обеспечения надежности энергосистем и достаточности хранилищ. Вода также будет необходима для наращивания производства редких металлов и критически важных минералов, необходимых для энергетического перехода. При этом важно управлять конкурирующими потребностями сельского хозяйства, водных ресурсов и энергетики", - сказал Марьясин.

В качестве примера подобной инициативы заместитель Исполнительного секретаря привел новый проект Nexus в Центральной Азии, реализуемый ЕЭК ООН совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при участии ЕБРР, ФАО и других партнеров.