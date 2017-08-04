Международный форум «Евразийская неделя» пройдет в Астане

4 августа 2017 10:16 (UTC+04:00)

26 августа, в третий день работы ежегодного Международного форума «Евразийская неделя», Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» при участии Центра евразийских исследований проведут сессию «Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в развитии евразийской экономической интеграции». Об этом пишет МИА «Казинформ».

В рамках сессии состоится панельная дискуссия и круглый стол с участием ведущих представителей академических кругов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Интеграционные процессы на евразийском пространстве носят динамичный и разносторонний характер и невозможны без активного участия высококвалифицированных экспертов самого различного профиля. Существенна и роль экспертного сообщества в выработке интеграционной политики в рамках ЕАЭС. Именно поэтому очевидна потребность в поиске эффективной модели взаимодействия экспертных организаций и органов Союза - как по формату, так и по содержанию - и их активного участия в международных экспертных платформах.

В ходе работы сессии ее участники определят подходы к созданию модели сетевого взаимодействия экспертного сообщества государств Союза. Это позволит разрабатывать рекомендации и влиять на принятие решений по развитию евразийской экономической интеграции в ЕАЭС, содействовать формированию образа будущего Евразийского экономического союза. Кроме того, совместная работа экспертной сети будет способствовать развитию научного и кадрового потенциала специалистов, востребованных в сфере реализации интеграционных процессов в рамках Союза.

Azernews Newspaper
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