Казахстан ратифицировал Конвенцию СНГ о мирном использовании космического пространства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О подписании Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационно-правовую систему нормативных правовых актов РК «Әділет».

10 октября текущего года Глава государства подписал указ №561 «О подписании Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях». Данным документом одобряется проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.