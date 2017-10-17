Казахстан ратифицировал Конвенцию СНГ о мирном использовании космического пространства

17 октября 2017 09:38 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О подписании Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационно-правовую систему нормативных правовых актов РК «Әділет».

10 октября текущего года Глава государства подписал указ №561 «О подписании Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях». Данным документом одобряется проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Azernews Newspaper
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