В воинские части Сил воздушной обороны РК прибывает пополнение

В учебный центр по подготовке младших специалистов войсковой части 78639 СВО ВС РК несколькими командами из городов Алматы, Кокшетау, Тараза, Караганды, Шымкента, Костаная, Актау, Актобе и Усть-Каменогорска прибыло порядка 300 призывников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны РК.

В течение месяца молодое пополнение будет проходить курс начальной военной подготовки, где они изучат основы армейской службы, нормы и требования общевоинских уставов Вооруженных сил РК, адаптируются к новым для них условиям и распорядку дня. Курсы завершатся принятием военной присяги. По завершению курсов подготовки военнослужащие пройдут шестимесячные курсы младших специалистов, в ходе которых они освоят специальности электроустановщика, оператора радиолокационных станций, зенитно-ракетных и радиотехнических войск, дизелиста, водителя многоосных автомашин и механика водителя гусеничных тягачей.

После окончания курсов подготовки младших специалистов их направят в воинские части СВО ВС РК, где им предстоит проходить службу на различных типах авиационной техники и вооружения войск противовоздушной обороны.