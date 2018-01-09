Внешнеполитические приоритеты Казахстана обсудили на брифинге Совбеза ООН

Сегодня состоялся традиционный брифинг постпреда Казахстана при ООН Кайрата Умарова с представителями аккредитованных при ООН неправительственных организаций по приоритетам и плану работы казахстанского председательства. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В качестве главных мероприятий председательства Казахстана в Совете казахстанский дипломат выделил брифинг высокого уровня с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» 18 января, а также дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану 19 января под председательством министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова.

К. Умаров ответил на ряд актуальных вопросов повестки Совбеза и внешнеполитических приоритетов страны в сфере глобальной политики. Вопросы относились к результатам и роли Казахстана в поддержке Астанинского процесса по Сирии, вкладу страны и ее Президента в сфере нераспространения ядерного оружия, рассмотрению проблем на Ближнем Востоке, Йемене, ситуации в Мьянме и другие.

Эксперты отметили уникальную роль Казахстана и президента Н. Назарбаева в историческом решении об отказе от ядерного потенциала, продемонстрировав политическую волю и твердую приверженность продвижению идей по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Была подчеркнута важность казахстанского примера, которому могла бы последовать КНДР и другие страны.

Во встрече приняли участие более 40 экспертных сообществ в сфере разоружения, прав человека, защиты женщин и детей, гражданского населения в вооруженных конфликтах, участия молодежи в политических процессах.

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