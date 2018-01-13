В Астане загорелась кукла-символ выставки EXPO-2017 (ВИДЕО)

13 января 2018 13:24 (UTC+04:00)

Одна из кукол-символов прошедшей в прошлом году в столице Казахстана международной выставки EXPO-2017 загорелась в субботу в Астане, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Информацию о происшествии РИА Новости подтвердил представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

"При демонтаже декоративных кукол произошло загорание одной из кукол на площади пять квадратных метров. Загорание ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов", — сказал агентству представитель КЧС.

Три куклы-маскота – Сауле, Куат и Молдир – символизировали воду, солнце и землю на выставке, проходившей под лозунгом "Энергия будущего" с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане.

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