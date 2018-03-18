Более 16 тонн гуманитарного груза отправили на восток Казахстана из Алматинской области

Более 16 тонн гуманитарного груза отправили из Алматинской области в помощь пострадавшим от паводка жителям Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«С первых дней мы бросили клич к неравнодушным гражданам с призывом об оказании помощи пострадавшим жителям Восточно-Казахстанской области. В итоге в акции под символическим названием «Жетісу жәрдемі» приняло участие очень большое количество жителей нашего края. Были собраны продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, строительные материалы. К примеру, один из местных магазинов собрал продукции более чем на 500 тысяч тенге», - отметил представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Талдыкорганскому региону Ардак Нусипханулы.

Всего жителями области было собрано более 16 тонн продукции и порядка трех миллионов тенге пожертвований.

«На собранные денежные средства мы решили приобрести пусть небольшое, жилье для семьи, наиболее пострадавшей от стихии в Аягозе. Помимо этого, в Аягозе будет дан благотворительный обед (ас) для 350 жителей», - добавил А.Нусипханулы.

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