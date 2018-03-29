На западе Казахстана объявлено штормовое предупреждение

РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение по двум областям Казахстана в связи с сильным ветром, передает МИА «Казинформ».

30 марта на территории Мангистауской области местами ожидается усиление ветра северо-восточного направления 17-22 м/с. В Актау днем 30 марта ожидается усиление ветра северо-восточного направления 15-18 м/с.

Также 30 марта в Атырауской области ожидается усиление северо-восточного ветра порывы 15-20 м/с. В Атырау 30 марта усиление северо-восточного ветра порывы 15-20 м/с.

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