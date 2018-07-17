Назарбаев: Казахстану не нужно огромное количество банков

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал не допускать "огромного" количества банков, передает Sputnik Казахстан.

В понедельник глава государства встретился с председателем Национального банка Данияром Акишевым. Телеканал "Хабар24" опубликовал фрагмент этой встречи.

По словам Назарбаева, "прошлогодние провалы банков", в результате которых были приняты изменения в закон о деятельности банков, свидетельствуют о том, что "люди стали баловаться".

"Чуть-чуть деньжат соберут, приходят открывать банк. Нацбанк разрешение дает. Потом начинают уговаривать, бегают по улицам, по остановкам: "Мы даем огромные проценты! Вложите деньги в нас". Люди верят и идут туда. А потом акционеры воруют эти деньги или раздают своим. Полное безобразие в банковской системе было в этом деле", — сказал Назарбаев.

По мнению Назарбаева, нормальный банк никогда не даст кредит несостоятельному получателю.

"А у нас что получилось? Сами акционеры, заведомо зная, что не вернется, давали своим. Откатывали деньги, воровали! Жестко должно быть. Нам не нужно огромное количество банков", — заявил президент.

Он подчеркнул, что "банки — это деньги, деньги — это экономика, а экономика — это благосостояние людей".

"Люди идут в эти банки, считая, что это государственная система. А на самом деле мошенники обманывают. Как БТА Банк разворовали — шесть-семь миллиардов долларов, до сих пор восстанавливаем. Поэтому я требую от тебя после этого: не должно допускаться безобразия", — обратился Назарбаев к Акишеву.

Весной этого года Назарбаев заявил о проблемах в трех казахстанских банках — ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki. Он отметил, что у банков из-за плохой работы руководства образовались огромные долги.

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