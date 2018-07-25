Объем депозитов резидентов Казахстана увеличился

25 июля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем депозитов резидентов Казахстана по итогам июня текущего года увеличился за месяц на 5,6 процента и составил 17 840,2 миллиарда тенге.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана, распространенном в среду.

"Депозиты юридических лиц увеличились на восемь процентов, до 9 455,4 миллиарда тенге, депозиты физических лиц – на три процента, до 8 384,8 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц вырос на 5,4 процента, до 9 903,1 миллиарда тенге, в иностранной валюте – на 5,8 процента, до 7 937,1 миллиарда тенге. Уровень долларизации на конец июня составил 44,5 процента (в мае 2018 года – 44,4 процента).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне этого года выросли на шесть процентов, до 5 443,8 миллиарда тенге, в иностранной валюте – на 10,8 процента, до 4 011,6 миллиарда тенге (42,4 процента от депозитов юридических лиц).

Кроме того, депозиты физических лиц в тенге увеличились на 4,6 процента, до 4 459,2 миллиарда тенге, в иностранной валюте – на 1,2 процента, до 3 925,5 миллиарда тенге (46,8 процента от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 11 859,8 миллиарда тенге, увеличившись за месяц на 2,8 процента. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6 384,8 миллиарда тенге, в иностранной валюте – 5 475,0 миллиарда тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте юридических лиц составила 7,1 процента, по депозитам физических лиц – 11,2 процента.

Официальный курс на 25 июля составил 344.64 KTZ/USD

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