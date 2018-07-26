Увеличились железнодорожные транзитные перевозки грузов через территорию Казахстана

БАКУ /Trend/ - Железнодорожные транзитные перевозки грузов через территорию Казахстана в первом полугодии текущего года выросли на 52 процента.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Казахстан темир жолы" (КТЖ) .

За указанный период по территории страны транзитом последовал 1861 контейнерный поезд и перевезено 180 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент).

"Рост достигнут по направлениям: Китай-Европа - на 38 процентов, Европа-Китай - на 55 процентов, КНР-Узбекистан - на 66 процентов, Россия-Узбекистан - на 86 процентов, Узбекистан-Россия - на 63 процента", - говорится в сообщении КТЖ.

Отмечается, что на направление Китай-Европа-Китай приходится 66 процентов от общего количества контейнерных поездов.

"За первое полугодие в данном направлении в среднем в сутки пропускалось семь контейнерных поездов. В пиковый период – четвертый квартал - ожидается пропуск 14-16 поездов в среднем в сутки", - сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по маркетингу и интегрированному планированию перевозок АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Сагындык Жумабаев.

По его словам, средняя маршрутная скорость движения контейнерных поездов по территории Казахстана составляет 941 км/сутки, достигнут рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53 км/сутки.

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